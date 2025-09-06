Coucou Thibaut Courtois.

Présent devant les médias avant de défier le Kazakhstan ce dimanche à Bruxelles (20h45), Kevin De Bruyne est revenu sur son désormais statut d’ex-capitaine de l’équipe de Belgique. Depuis son intronisation en janvier dernier, le sélectionneur Rudi Garcia a en effet choisi de faire tourner le brassard, avant de le confier à Youri Tielemans début septembre. Un choix compréhensible pour De Bruyne : « En début de semaine, le coach a expliqué sa décision à Romelu (Lukaku) et moi. Je peux la comprendre. Je ne suis plus le plus jeune. Il a opté pour un garçon qui peut encore jouer huit à dix ans. » À 28 ans, Youri Tielemans symbolise en effet l’entre-deux générationnel belge, à même de reconstruire une sélection toujours en rodage depuis la Coupe du monde 2022.

Troisième du groupe J des qualifications au Mondial 2026 (avec deux matchs du retard), la Belgique a donc l’occasion de prendre la tête du classement en cas de victoire contre le Kazakhstan, puis la Macédoine début octobre, et d’entrevoir l’Amérique.

La reconstruction passe par un morceau de sparadrap.

