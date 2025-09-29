La famille Lukaku endeuillée

Triste nouvelle pour la famille Lukaku.

L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans. Il était le père de l’attaquant Romelu, évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa carrière à l’Africa Sports en Côte d’Ivoire en 1987, Papa Lukaku a évolué pratiquement toute sa carrière en Belgique. Passant par les clubs de Boom, Seraing, Germinal Ekeren, Malines et Ostende, avec au total 61 buts inscrits en 180 matchs de championnat belge.

Le bel hommage de Romelu

Via un post Instagram, l’aîné de la famille, Romelu, n’a pas manqué de rendre hommage à son défunt père. « Merci de m’avoir appris tout ce que je sais, je te serai éternellement reconnaissant et te suis infiniment reconnaissant, ma vie ne sera plus jamais la même. Tu m’as protégé et guidé comme personne d’autre n’aurait pu le faire, je ne serai plus jamais le même, la douleur et les larmes coulent à flots. Mais Dieu me donnera la force de me reconstruire », avant de conclure par un « merci pour tout. Roger Menama Lukaku. Vieux Roy (pour ses amis). Mon Papa. »

