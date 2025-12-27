CAN 2025

Gr. D

Sénégal-RDC (1-1)

Les tops et les flops de Sénégal-RDC

Par Jérémie Baron, avec Baptiste Brenot le Samedi 27 Décembre à 18:39

Kalidou Koulibaly a régné en maître côté sénégalais, mais Theo Bongonda a tout de même réussi à se démarquer, dans le camp d’en face. Solide puis absent, le pauvre Arthur Masuaku aura été à l’image de la rencontre de son équipe.