- CAN 2025
- Gr. D
- Sénégal-RDC (1-1)
Les tops et les flops de Sénégal-RDC
Kalidou Koulibaly a régné en maître côté sénégalais, mais Theo Bongonda a tout de même réussi à se démarquer, dans le camp d’en face. Solide puis absent, le pauvre Arthur Masuaku aura été à l’image de la rencontre de son équipe.
Tops
Kalidou Koulibaly
Le manque d’affluence lors des matchs du Sénégal ? C’est simplement que tout le monde a peur de Kalidou Koulibaly. Spectateurs compris.
0 note(s)
Theo Bongonda
Trabzonspor, Zulte Waregem, Genk, Cádiz, Spartak Moscou. La carrière de ce joueur ressemble à ce qu’il a infligé au Sénégal ce samedi : un lent chemin de croix.
0 note(s)
Ibrahim Mbaye
Vraiment pas mal, pour un joueur qui sera prêté à Saint-Étienne dans six mois.
0 note(s)
Flops
Arthur Masuaku
Simuler aussi bien la blessure pour ne pas assumer sa cagade, c’est du grand art. Même Christophe Dugarry n’a jamais atteint ce niveau d’acting.
Jean-Michel Larqué commente le raté de Christophe Dugarry lors de la finale France-Brésil à la Coupe du monde 1998 : « Je vais casser le téléviseur » pic.twitter.com/BXK00Cfqjs
— UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) June 17, 2024
0 note(s)
Nathanael Mbuku
Qui aime bien châtie bien : lui, il Mbuku Sadio Mané, visiblement.
0 note(s)
Ismaila Sarr
Soit Ibrahim Mbaye est la réincarnation de R9, soit le Parisien a juste bénéficié de la comparaison avec Ismaila Sarr.
0 note(s)
Edouard Mendy
Heureusement que Kalidou est là pour promouvoir la Saudi Pro League.
0 note(s)
Par Jérémie Baron, avec Baptiste Brenot