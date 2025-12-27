S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. D
  • Sénégal-RDC (1-1)

Les tops et les flops de Sénégal-RDC

Par Jérémie Baron, avec Baptiste Brenot
Partager
167

Kalidou Koulibaly a régné en maître côté sénégalais, mais Theo Bongonda a tout de même réussi à se démarquer, dans le camp d’en face. Solide puis absent, le pauvre Arthur Masuaku aura été à l’image de la rencontre de son équipe.

Les tops et les flops de Sénégal-RDC

Tops

93128-1697050549

Kalidou Koulibaly

Le manque d’affluence lors des matchs du Sénégal ? C’est simplement que tout le monde a peur de Kalidou Koulibaly. Spectateurs compris.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

theo-bongonda

Theo Bongonda

Trabzonspor, Zulte Waregem, Genk, Cádiz, Spartak Moscou. La carrière de ce joueur ressemble à ce qu’il a infligé au Sénégal ce samedi : un lent chemin de croix.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-7

Ibrahim Mbaye

Vraiment pas mal, pour un joueur qui sera prêté à Saint-Étienne dans six mois.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Flops

arthur-masuaku

Arthur Masuaku

Simuler aussi bien la blessure pour ne pas assumer sa cagade, c’est du grand art. Même Christophe Dugarry n’a jamais atteint ce niveau d’acting.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nathanael-mbuku

Nathanael Mbuku

Qui aime bien châtie bien : lui, il Mbuku Sadio Mané, visiblement.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ismaila-sarr

Ismaila Sarr

Soit Ibrahim Mbaye est la réincarnation de R9, soit le Parisien a juste bénéficié de la comparaison avec Ismaila Sarr.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

edouard-mendy

Edouard Mendy

Heureusement que Kalidou est là pour promouvoir la Saudi Pro League.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Jérémie Baron, avec Baptiste Brenot

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!