  • Etats-Unis

Un revers judiciaire à 90 millions de dollars pour John Textor

CDB
Un revers judiciaire à 90 millions de dollars pour John Textor

John Weak.

Ce vendredi, John Textor a appris une mauvaise nouvelle de plus. Selon l’AFP, l’ancien patron de l’OL a été condamné par la justice britannique à verser plus de 90 millions de dollars au fonds d’investissement américain Iconic.

Lors du rachat de l’Olympique lyonnais, Iconic avait investi près de 75 millions de dollars pour acquérir 15,7% du groupe Eagle. En contrepartie, Textor devait introduire ce groupe à la Bourse de New York. Sauf que voilà, la promesse n’a jamais été tenue : le fonds réclame donc le rachat de ses parts, avec intérêts, soit une somme estimée à 97 millions de dollars.

Textor va faire appel

Auprès de l’AFP, le fonds Iconic s’est félicité de cette décision, qui « confirme sans équivoque que John Textor a sciemment violé ses engagements contractuels. Le groupe va tout mettre en œuvre, dans toutes les juridictions » pour récupérer cet argent.

De son côté, celui qui veut « mourir à Botafogo » a annoncé son intention de faire appel. « Je vais maintenant préparer une défense complète contre la plainte », a-t-il précisé à l’AFP. Il avait par le passé soutenu que l’introduction d’Eagle en bourse était impossible, en raison de liens entre Iconic et des ressortissants russes sanctionnés à Washington.

Le chapeau de cowboy ne suffit plus.

Mondial U20 : Les Bleuets corrigés par les États-Unis

CDB

