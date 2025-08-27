S’abonner au mag
  • International
  • États-Unis

Christian Pulisic et Mauricio Pochettino se réconcilient

TA
Christian Pulisic et Mauricio Pochettino se réconcilient

Tout est bien qui finit bien.

Christian Pulisic retrouve enfin le sourire… et la sélection américaine. Après avoir snobé la Gold Cup pour souffler un peu et digérer sa saison marathon avec l’AC Milan (50 matchs disputés), l’attaquant (78 sélections, 33 buts) a été rappelé par Mauricio Pochettino pour les amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, les 6 et 10 septembre. Un geste qui marque la fin de leur bisbille de cet été.

Tensions dans le vestiaire

Parce que le feuilleton Pulisic-Team USA avait fait grand bruit en juin dernier. Critiqué par Landon Donovan et Alexi Lalas pour son absence à la Gold Cup, avant même la défaite des USA face au Mexique (1-2), le milieu milanais avait vu ses intentions mal interprétées en évoquant sur CBS l’envie de « se reposer, » alors que Pochettino ne l’avait même pas convoqué pour les deux matchs amicaux avant le tournoi, contre la Turquie et la Suisse.

L’ancien entraîneur du PSG avait justifié cette non-sélection en expliquant que « les joueurs ne peuvent pas choisir les matchs qu’ils veulent jouer », avant d’ajouter qu’il n’était pas « un mannequin, mais l’entraîneur principal ».

Une petite dispute, mais pas de quoi acter le divorce pour autant donc.

Quand Donald Trump s’offre le trophée de la Coupe du monde

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine