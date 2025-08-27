Christian Pulisic et Mauricio Pochettino se réconcilient

Tout est bien qui finit bien.

Christian Pulisic retrouve enfin le sourire… et la sélection américaine. Après avoir snobé la Gold Cup pour souffler un peu et digérer sa saison marathon avec l’AC Milan (50 matchs disputés), l’attaquant (78 sélections, 33 buts) a été rappelé par Mauricio Pochettino pour les amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, les 6 et 10 septembre. Un geste qui marque la fin de leur bisbille de cet été.

Tensions dans le vestiaire

Parce que le feuilleton Pulisic-Team USA avait fait grand bruit en juin dernier. Critiqué par Landon Donovan et Alexi Lalas pour son absence à la Gold Cup, avant même la défaite des USA face au Mexique (1-2), le milieu milanais avait vu ses intentions mal interprétées en évoquant sur CBS l’envie de « se reposer, » alors que Pochettino ne l’avait même pas convoqué pour les deux matchs amicaux avant le tournoi, contre la Turquie et la Suisse.

L’ancien entraîneur du PSG avait justifié cette non-sélection en expliquant que « les joueurs ne peuvent pas choisir les matchs qu’ils veulent jouer », avant d’ajouter qu’il n’était pas « un mannequin, mais l’entraîneur principal ».

Une petite dispute, mais pas de quoi acter le divorce pour autant donc.

