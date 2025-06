Mauricio Pochettino et Christian Pulisic se prennent le chou

Crise diplomatique aux US.

La Gold Cup a débuté dans la nuit de samedi à dimanche avec, évidemment la participation des États-Unis. Problème, Christian Pulisic, capitaine de l’équipe a décidé de faire l’impasse sur la compétition. Sur CBS, Pulisic avait évoqué son envie de « se reposer ». Malgré tout, le milieu offensif a émis son envie de disputer les deux matchs amicaux des USA, contre la Turquie (défaite 1-2) et la Suisse (défaite 0-4), au début du mois de juin. Pas de quoi ravir son sélectionneur, Mauricio Pochettino, qui ne l’avait pas convoqué. Cette non-convocation avait alors « surpris » le bon Pulisic.

Interrogé en conférence de presse ce samedi, Pochettino a ainsi expliqué le problème : « Les joueurs ne peuvent pas choisir les matchs qu’ils veulent jouer. Les joueurs n’ont pas besoin de comprendre ou de ne pas comprendre les décisions. Ils doivent écouter et respecter notre plan. Ils ne peuvent pas nous dicter le plan. Sinon, d’accord, on inverse les postes, non ? C’est évident (…) Je suis l’entraîneur principal. Je ne suis pas un mannequin. » Les États-Unis doivent débuter leur compétition contre Trinité-et-Tobago, puis enchaîner avec l’Arabie saoudite (invitée) et Haïti.

Diva.

Grâce à un but gag, la Turquie domine les États-Unis