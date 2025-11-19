S’abonner au mag
Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis

Mais qu’est-ce qu’il ne sait pas faire, finalement ?

Ce mardi, Donald Trump accueillait Cristiano Ronaldo, le prince d’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane, le président de la FIFA Gianni Infantino ou encore l’entrepreneur américain Elon Musk à la Maison-Blanche. Une certaine vision de l’enfer, mais aussi, malheureusement, de l’avenir du football et plus précisément de la prochaine Coupe du monde, que les États-Unis accueilleront, avec leurs voisins mexicains et canadiens.

Après les éloges de Cristiano Ronaldo pour le président américain, ce dernier a profité de l’occasion pour rendre la pareille au quintuple Ballon d’or. En effet, Trump a qualifié son invité de « plus grand de tous les temps », lui qui a eu notamment un rôle particulier dans la relation de Donald Trump avec son fils, Barron Trump.

Une question de respect ?

Au cours de son discours, Donald Trump n’a pas manqué de remercier Cristiano Ronaldo. Pas pour ses compliments à gogo, non. Mais parce que la rencontre entre CR7 et Barron Trump a été bénéfique au prestige de Papa Trump. « Vous savez, mon fils est un grand fan de Ronaldo, a affirmé le président américain. Et il a un peu plus de respect pour son père depuis que je te l’ai présenté. Merci d’être là, c’est un honneur. » 

On en reparle après la parution des dossiers Epstein ?

Mondial 2026 : Donald Trump veut faire la révolution

  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!