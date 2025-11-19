Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis

Mais qu’est-ce qu’il ne sait pas faire, finalement ?

Ce mardi, Donald Trump accueillait Cristiano Ronaldo, le prince d’Arabie saoudite Mohamed Ben Salmane, le président de la FIFA Gianni Infantino ou encore l’entrepreneur américain Elon Musk à la Maison-Blanche. Une certaine vision de l’enfer, mais aussi, malheureusement, de l’avenir du football et plus précisément de la prochaine Coupe du monde, que les États-Unis accueilleront, avec leurs voisins mexicains et canadiens.

Après les éloges de Cristiano Ronaldo pour le président américain, ce dernier a profité de l’occasion pour rendre la pareille au quintuple Ballon d’or. En effet, Trump a qualifié son invité de « plus grand de tous les temps », lui qui a eu notamment un rôle particulier dans la relation de Donald Trump avec son fils, Barron Trump.

Une question de respect ?

Au cours de son discours, Donald Trump n’a pas manqué de remercier Cristiano Ronaldo. Pas pour ses compliments à gogo, non. Mais parce que la rencontre entre CR7 et Barron Trump a été bénéfique au prestige de Papa Trump. « Vous savez, mon fils est un grand fan de Ronaldo, a affirmé le président américain. Et il a un peu plus de respect pour son père depuis que je te l’ai présenté. Merci d’être là, c’est un honneur. »

🔴🔴 Donald Trump : "Vous savez mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Nous avons Ronaldo ici (applaudissements). Je pense que mon fils respecte un peu plus son père maintenant que je vous ai présenté. Merci d'être là, c'est un honneur." pic.twitter.com/cUKXqPAo9C — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) November 19, 2025

On en reparle après la parution des dossiers Epstein ?

