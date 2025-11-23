S’abonner au mag
  • Saudi Pro League
  • J9
  • Al-Nassr-Al-Khaleej (4-1)

À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr

TJ
À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr

Les convictions dévient. Le football, lui, reste le même.

Avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vient de prouver qu’il en a encore beaucoup dans les jambes, même à 40 balais. Ce dimanche soir, l’international portugais a claqué un énorme ciseau retourné pour sceller la victoire des siens à domicile contre Al-Khaleej, et conforter la première place du club jaune et bleu dans le championnat saoudien.

Au ralenti, tout y est : le geste, l’équilibre, la maîtrise, la puissance et la précision… de quoi rappeler son retourné resté légendaire contre la Juventus en 2018, à l’époque où il évoluait au Real Madrid. Contesté en sélection au Portugal, CR7 fait fermer quelques bouches dans son championnat.

Vous imaginez, ce même ciseau à la prochaine Coupe du monde ?

Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis

TJ

