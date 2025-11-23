- Saudi Pro League
À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr
Avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vient de prouver qu’il en a encore beaucoup dans les jambes, même à 40 balais. Ce dimanche soir, l’international portugais a claqué un énorme ciseau retourné pour sceller la victoire des siens à domicile contre Al-Khaleej, et conforter la première place du club jaune et bleu dans le championnat saoudien.
96' : ⚽️ HZSGHZSJHJSDHQSUJSH LA RETOURNÉE DE CR7 !!!!!! 4-1 pour Al-Nassr ! pic.twitter.com/FO50nRKuwD— ZackNaniTV (@ZackNaniTV) November 23, 2025
Au ralenti, tout y est : le geste, l’équilibre, la maîtrise, la puissance et la précision… de quoi rappeler son retourné resté légendaire contre la Juventus en 2018, à l’époque où il évoluait au Real Madrid. Contesté en sélection au Portugal, CR7 fait fermer quelques bouches dans son championnat.
Vous imaginez, ce même ciseau à la prochaine Coupe du monde ?Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis
