À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr

Les convictions dévient. Le football, lui, reste le même.

Avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo vient de prouver qu’il en a encore beaucoup dans les jambes, même à 40 balais. Ce dimanche soir, l’international portugais a claqué un énorme ciseau retourné pour sceller la victoire des siens à domicile contre Al-Khaleej, et conforter la première place du club jaune et bleu dans le championnat saoudien.

96' : ⚽️ HZSGHZSJHJSDHQSUJSH LA RETOURNÉE DE CR7 !!!!!! 4-1 pour Al-Nassr ! pic.twitter.com/FO50nRKuwD — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) November 23, 2025

Au ralenti, tout y est : le geste, l’équilibre, la maîtrise, la puissance et la précision… de quoi rappeler son retourné resté légendaire contre la Juventus en 2018, à l’époque où il évoluait au Real Madrid. Contesté en sélection au Portugal, CR7 fait fermer quelques bouches dans son championnat.

Vous imaginez, ce même ciseau à la prochaine Coupe du monde ?

Oui, il a fallu un Cristiano Ronaldo pour que les Trump restent unis