Penaldo a encore frappé

La planète football n’attendait que ça.

Le duel entre Alexandre Lacazette et Cristiano Ronaldo devait illuminer ce samedi automnal. Malheureusement pour Neom, le Français a dû sortir à la demi-heure de jeu, blessé. Son suppléant Ahmed Abdu a marqué (84e), mais un peu tard puisqu’Al-Nassr avait déjà fait la différence.

L’ancien Strasbourgeois Angelo a ouvert les hostilités en envoyant le ballon dans le petit filet à la suite d’un coup franc de CR7 dans le mur (47e). Le patron a ensuite transformé son penalty hebdomadaire en prenant le gardien à contrepied (65e). Son neuvième but en huit matchs de championnat. João Felix a fait parler son talent, d’une frappe aux 20 mètres, pour redonner deux longueurs d’avance à son équipe et éviter une mauvaise surprise (86e). Al-Nassr enchaîne ainsi une huitième victoire en championnat (1-3) et garde trois points d’avance en tête du classement.

SIUUUUUUUU !!!!!