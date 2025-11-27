S’abonner au mag
Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA

Son coup de coude lui a donné des idées.

À l’approche de la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo anticipe déjà la suite. L’attaquant portugais a officialisé ce jeudi, via un post sur X, qu’il est désormais le nouvel actionnaire de WOW FC, le promoteur espagnol de MMA.

Le principal intéressé n’a pas manqué de faire part de ce nouvel honneur, qu’il justifie. « Nous partageons des valeurs auxquelles je crois profondément : la discipline, le respect, la résilience et la recherche constante de l’excellence, a commenté le quintuple Ballon d’or. WOW FC est en train de construire quelque chose d’unique et de puissant, et je suis fier de rejoindre ce projet pour contribuer à l’essor de ce sport et inspirer la prochaine génération. »

En collaboration avec un rival ?

Après plus de deux décennies à s’être partagé la scène du football mondial avec son éternel rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo s’apprête à s’associer avec quelqu’un qui brille autant que lui dans la discipline. En effet, la tête d’affiche du MMA espagnol reste l’hispano-géorgien Ilia Topuria, actuel champion des poids légers de l’UFC.

Et même si Ilia Topuria a assuré que la venue de Cristiano Ronaldo dans le monde du MMA permettrait de « propulser le MMA vers de nouveaux sommets et inspirer les athlètes et les fans », l’animosité entre les deux hommes était bien présente il y a encore quelques mois. Selon RMC Sport, le Portugais reprochait au combattant d’être trop arrogant, alors que ce dernier s’était défendu en le taclant ouvertement, il y a de ça un an. « J’emmerde Cristiano Ronaldo, tant que Messi existe. », avait-il répondu.

Attention à ne pas rendre jaloux le meilleur ami de Ronaldo.

