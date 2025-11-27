Cristiano Ronaldo se lance dans le MMA

Son coup de coude lui a donné des idées.

À l’approche de la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo anticipe déjà la suite. L’attaquant portugais a officialisé ce jeudi, via un post sur X, qu’il est désormais le nouvel actionnaire de WOW FC, le promoteur espagnol de MMA.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence. WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

Le principal intéressé n’a pas manqué de faire part de ce nouvel honneur, qu’il justifie. « Nous partageons des valeurs auxquelles je crois profondément : la discipline, le respect, la résilience et la recherche constante de l’excellence, a commenté le quintuple Ballon d’or. WOW FC est en train de construire quelque chose d’unique et de puissant, et je suis fier de rejoindre ce projet pour contribuer à l’essor de ce sport et inspirer la prochaine génération. »

En collaboration avec un rival ?

Après plus de deux décennies à s’être partagé la scène du football mondial avec son éternel rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo s’apprête à s’associer avec quelqu’un qui brille autant que lui dans la discipline. En effet, la tête d’affiche du MMA espagnol reste l’hispano-géorgien Ilia Topuria, actuel champion des poids légers de l’UFC.

Et même si Ilia Topuria a assuré que la venue de Cristiano Ronaldo dans le monde du MMA permettrait de « propulser le MMA vers de nouveaux sommets et inspirer les athlètes et les fans », l’animosité entre les deux hommes était bien présente il y a encore quelques mois. Selon RMC Sport, le Portugais reprochait au combattant d’être trop arrogant, alors que ce dernier s’était défendu en le taclant ouvertement, il y a de ça un an. « J’emmerde Cristiano Ronaldo, tant que Messi existe. », avait-il répondu.

Attention à ne pas rendre jaloux le meilleur ami de Ronaldo.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo claque un ciseau de fou avec Al-Nassr