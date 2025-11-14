Cinq conseils à Cristiano Ronaldo pour sortir de la crise de la quarantaine

→ Trouver un équilibre émotionnel

Cristiano a beau dire qu’il « gère », on sent quand même poindre les turbulences de la quarantaine. Son premier carton rouge en sélection en est la preuve. Ce petit coup de coude a surtout révélé un truc simple : à 40 ans, même le plus discipliné des compétiteurs peut sentir l’anxiété monter comme la mousse d’un soda secoué. Très à cheval sur son bien-être et sa santé, ce qui est une bonne chose pour vivre de la meilleure des manières la seconde moitié de sa vie, CR7 devrait tester l’art médical végétal avec la très sérieuse algue Klamath, qui agit positivement sur l’humeur. Un peu dans le shaker, et hop : plus de coups de sang, plus de coups de coude dans le dos d’un Irlandais trop collant, plus de soliloques avant les coups francs pour s’auto-proclamer meilleur homme de la galaxie. Cristiano, respire. À cet âge, il ne s’agit plus de montrer les abdos, mais de détendre les épaules. Relax Cricri : la quarantaine, ça peut aussi être un spa intérieur.

→ Accepter de vieillir

À 40 piges, Cristiano continue de courir après la chimère d’une jeunesse éternelle, persuadé que son corps répondra toujours comme en 2008 et que la planète football attend encore qu’il gagne une Coupe du monde à lui seul. Sans titre depuis son arrivée à Al-Nassr, et avec une sixième participation à la Coupe du monde qui va brutalement s’arrêter avant les quarts, il sera temps de prendre sa retraite. La sagesse, c’est aussi admettre qu’on ne peut plus tout gagner. Un homme « mûr » doit savoir déposer l’armure, cesser de courir derrière le fantôme de son propre palmarès et comprendre que vieillir, ce n’est pas perdre : c’est faire de la place à autre chose. Comme mettre une pression à son propre fils. « Quand je prendrai ma retraite, je vais en profiter pour surveiller encore plus CR7 Junior. Je sais qu’à son âge on fait des conneries. Il est dans un âge où on est un peu stupide mais c’est normal », avait-il déclaré lors de son interview avec Piers Morgan. Il faut arrêter de repousser la date : « Encore 1 ou 2 ans », dit-il. Une dernière Coupe du monde en guise d’adieu suffira.

→ Laisser tomber le masque du beau gosse

Au cas où ça vous aurait échappé, Ronaldo se trouve beau, vraiment beau. Plus beau que David Beckham même, d’après ses dires. On est vraiment content pour lui, mais on aimerait bien voir autre facette de la star, car on sait qu’il a mieux à montrer qu’une devanture façon pub de parfum, où ça sent fort et ça se regarde beaucoup dans le miroir. Pour passer le cap de la crise de la quarantaine, il est recommandé de se reconnecter avec son vrai soi, et laisser tomber les injonctions de la société. Le moment opportun pour abandonner son personnage social, avancer démasqué et délaisser les attentes sociales. Arrêter donc la compétition à qui est le plus célèbre entre lui et Donald Trump (selon lui, c’est lui), ou qui est le plus fort entre lui et Lionel Messi (encore lui). À 40 ans et 3/4, il est l’heure de ne plus vivre pour les caméras, dégonfler un peu le melon et vivre enfin pour soi. Il y a quoi, CR7, derrière ce six pack indéboulonnable ?

Cristiano Ronaldo dans Shining.

→ Céder à la tentation de faire de la politique

Plus on prend en âge, plus on penche à droite, c’est malheureusement la tendance. Mais à ce stade, on ne va pas se mentir, c’est un chavirage pour ne pas parler encore de naufrage. La relation entre Ronaldo et la sphère politique (très) conservatrice n’a jamais été subtile mais ddébut novembre, dans la même interview donnée à Piers Morgan, Ronaldo a assumé son amitié et son admiration pour Donald Trump, vantant sa capacité à « changer les choses » car il est selon lui « l’une des personnes les plus importantes au monde ». Alors autant y aller franchement et se jeter dans l’arène politique. Les psychologues conseillent de se fixer des nouveaux objectifs, de ne pas avoir peur de l’inconnu, de vivre ses rêves. Confronter ses idées à la réalité peut permettre de comprendre des choses, ou pas. Lorsqu’on connaît la folle participation des fans de foot portugais dans les urnes, Ronaldo a peut-être une chance de trouver son électorat, à commencer par son, fief de Funchal. La statue est déjà en place.

→ Être dans la transmission

Ronaldo est un monstre de travail, en témoigne une forme physique qui n’a jamais déchu, même à 40 ans. Alimentation équilibrée et activité physique sont les maîtres mots du portugais, en 2018, son taux de masse graisseuse était de seulement 7%, quand la moyenne d’un joueur professionnel se situe autour de 10%. Côté alimentation, c’est du solide aussi : il ne boit pas une goutte d’alcool, mange six repas espacés de 3 à 4 heures en privilégiant de la protéine saine, thon et morue. Ça ne fait pas rêver mais on veut des conseils. Et pourquoi pas se retrouver avec LeBron James, lui aussi connu pour une hygiène de vie irréprochable et entamant sa 23e saison NBA, dans son podcast Mind the Game pour nous dire à nous autres, simples moldus, comment s’entretenir après la quarantaine. Plus crédible en tout cas que de le voir donner ses tips à Gonçalo Ramos pour prendre réellement son flambeau en Seleção.

