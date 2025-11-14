Cristiano Ronaldo expulsé… à cause du sélectionneur de l’Irlande ?

C’est toujours de la faute des autres.

Expulsé pour la première fois de sa carrière avec le Portugal en Irlande pour un coup de coude sur le défenseur Dara O’Shea, Cristiano Ronaldo n’a pas caché sa frustration. Sorti en applaudissant ironiquement le public de Dublin, le quintuple Ballon d’or a glissé quelques mots à Heimir Hallgrimsson, le sélectionneur irlandais, avant de rejoindre les vestiaires. « Ronaldo m’a félicité d’avoir mis la pression sur l’arbitre, a révélé l’intéressé après la partie. C’est son action qui a entraîné le carton rouge, cela n’avait rien à voir avec moi. À moins que je ne l’aie déstabilisé. »

Des tensions avant même la rencontre

Une sale soirée pour le Portugal, alors que Ronaldo avait lancé les hostilités avant même la rencontre, accusant Hallgrimsson de mettre la pression sur le corps arbitral. « C’est très difficile pour un attaquant de progresser dans la surface, constamment marqué par les défenseurs centraux. Puis, un entraîneur tente de faire pression sur l’arbitre, et un défenseur central, pourtant très costaud, s’écroule de manière excessive. Je pense que les images sont pires que son geste », l’a pour sa part défendu son propre sélectionneur, Roberto Martínez.

Finalement battue, la Seleção jouera donc sa qualification à la Coupe du monde sans CR7 ce dimanche, face à l’Arménie (un nul a toutes les chances d’être suffisant pour rester devant la Hongrie et l’Irlande, qui s’affronteront pour au minimum disputer les barrages). En cas de qualification, l’attaquant d’Al-Nassr pourrait même manquer le (voire les) premier(s) match(s) du Mondial, en fonction de sa suspension, puisque cette dernière ne s’appliquera que pour les rencontres officielles.

Nul doute que toute l’Irlande apprécierait ce moment, même si c’est depuis son canapé.

