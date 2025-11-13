Le Portugal tombe en Irlande, Ronaldo expulsé pour un mauvais geste

Irlande 2-0 Portugal

Buts : Parrott (17e et 45e+1)

Expulsion : Ronaldo (61e)

C’est Parrott.

Surpris à Dublin par un doublé de l’attaquant irlandais Parrott, le Portugal n’est pas encore qualifié pour la Coupe du monde (2-0). En brûlant son joker, la Seleção s’est condamnée à gagner dimanche contre l’Arménie. Ce sera sans Cristiano Ronaldo, expulsé pour un bien mauvais geste. Comment se faire très peur, alors que jusqu’alors tout semblait parfaitement se dérouler ? C’est ce qu’a réussi à faire le Portugal en Irlande, en se faisant d’abord surprendre par Troy Parrott, sur un corner remisé depuis le second poteau (1-0, 17e). Un but, puis deux pour l’avant-centre des Boys in Green, auteur d’une frappe gagnante au premier poteau juste avant la pause (2-0, 45e+1).

Le dérapage de Ronaldo

De quoi frustrer des Portugais soudain sous pression. Jusqu’à ce bien vilain geste de Cristiano Ronaldo, coupable d’un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea, qui n’a pas échappé à la vidéo. Résultat : un carton rouge on ne peut plus logique pour CR7 et une sortie en applaudissant ironiquement le public irlandais, tout heureux de la tournure des événements. Avec ce revers, le Portugal voit donc la Hongrie revenir à deux longueurs avant la dernière journée, qui le verra recevoir l’Arménie, dimanche. Sous une pression inattendue, quatre ans après avoir dû passer par les barrages pour rallier le Mondial au Qatar.

Pas si limpides pour tout le monde, ces éliminatoires.

Cristiano Ronaldo est-il masochiste ?