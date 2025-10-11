Rúben Neves délivre le Portugal contre l’Irlande

Portugal 1-0 Irlande

But : R. Neves (90e+1)

Comme un symbole.

Largement dominateur, le Portugal a pris son temps pour trouver la faille contre une vaillante équipe d’Irlande au stade José Alvalade (1-0). Cristiano Ronaldo a manqué un penalty avant de voir Rúben Neves, nouveau détenteur du n°21 de Diogo Jota, inscrire le seul but de la partie dans le temps additionnel. La première mèche de la soirée était d’ailleurs sortie du pied du quintuple Ballon d’or, mis en échec par le poteau avant de voir Bernardo Silva manquer sa reprise du droit face au but.

Rúben Neves, comme un symbole

La seconde période s’est apparentée à une succession de situations chaudes dans la surface de Caoimhín Kelleher, infranchissable (y compris sur des tentatives lointaines de Rúben Neves ou Vitinha). Mais l’image forte du match restera cette parade du pied, alors que Ronaldo avait frappé son penalty en force plein axe. Jusqu’à ce centre de Francisco Trincão, parfaitement coupé de la tête par Neves pour délivrer tout un pays (1-0, 90e+1). Trois victoires en autant de rencontres : le Portugal est lancé vers l’Amérique.

Sale soirée cependant pour CR7, qui ne s’est pas rapproché de son 1000e but.

Encore un penalty arrêté ce soir ! Le gardien irlandais stoppe le penalty de Cristiano Ronaldo, Le Portugal ne s'impose pas, pour le moment, contre l'Irlande. Suivez le match en direct sur la chaine L'Équipe #lequipeFOOT pic.twitter.com/5ddifBSSOh — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 11, 2025

Le Portugal croque tranquillement l’Irlande