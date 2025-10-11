S’abonner au mag
Rúben Neves délivre le Portugal contre l’Irlande

TB
Rúben Neves délivre le Portugal contre l’Irlande

  Portugal 1-0 Irlande

But : R. Neves (90e+1)

Comme un symbole.

Largement dominateur, le Portugal a pris son temps pour trouver la faille contre une vaillante équipe d’Irlande au stade José Alvalade (1-0). Cristiano Ronaldo a manqué un penalty avant de voir Rúben Neves, nouveau détenteur du n°21 de Diogo Jota, inscrire le seul but de la partie dans le temps additionnel. La première mèche de la soirée était d’ailleurs sortie du pied du quintuple Ballon d’or, mis en échec par le poteau avant de voir Bernardo Silva manquer sa reprise du droit face au but.

Rúben Neves, comme un symbole

La seconde période s’est apparentée à une succession de situations chaudes dans la surface de Caoimhín Kelleher, infranchissable (y compris sur des tentatives lointaines de Rúben Neves ou Vitinha). Mais l’image forte du match restera cette parade du pied, alors que Ronaldo avait frappé son penalty en force plein axe. Jusqu’à ce centre de Francisco Trincão, parfaitement coupé de la tête par Neves pour délivrer tout un pays (1-0, 90e+1). Trois victoires en autant de rencontres : le Portugal est lancé vers l’Amérique.

Sale soirée cependant pour CR7, qui ne s’est pas rapproché de son 1000e but.

Le Portugal croque tranquillement l’Irlande

TB

