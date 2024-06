Le Portugal croque tranquillement l’Irlande

Portugal 3-0 Irlande

Buts : João Félix (18e), Ronaldo (50e et 60e) pour le Portugal

Attention, un certain CR7 est très chaud à quelques jours de l’Euro.

Grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo en l’espace de dix minutes en seconde période, le Portugal a aisément pris la mesure d’une Irlande inférieure en tous points ce mardi soir en amical (3-0). Pour le dernier match de préparation de ses garçons avant le début de l’Euro, Roberto Martínez avait choisi de laisser bon nombre de ses cadres sur le banc. Rúben Dias et Bernardo Silva, pour ne citer qu’eux, n’ont pas joué, et il y a eu pas mal de tests dans le secteur défensif notamment. Offensivement, João Félix s’est illustré rapidement en ouvrant la marque à la suite d’un corner joué rapidement, ce qui lui a permis de déclencher une jolie frappe du gauche face à une défense en retard (18e). C’est aussi du pied gauche que Ronaldo a décoché un missile dans la lucarne de Caoimhín Kelleher (50e), avant de récidiver dix minutes plus tard après un bon service de Diogo Jota (60e).

La joie au Portugal, Cristiano Ronaldo inscrit un superbe but pour son retour ! 👀 pic.twitter.com/j2fGNJfspV — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 11, 2024

De quoi faire monter le compteur du GOAT à 130 buts en sélection, et faire trembler l’Europe bien comme il faut.

Qui va gagner le groupe F de l’Euro 2024 ?