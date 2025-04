Le RB Leipzig boucle le recrutement d’une pépite néerlandaise

Comme s’il n’y avait pas assez de jeunes dans le groupe Red Bull.

Après avoir montré la porte à Marco Rose il y a une dizaine de jours, le RB Leipzig prépare déjà la saison 2025-2026. Ce mardi soir, le cinquième de Bundesliga a annoncé avoir bouclé l’arrivée d’Ezechiel Banzuzi, jeune milieu néerlandais de l’OH Louvain contre 16 millions d’euros.

Alors suivi par le Borussia Dortmund et Stuttgart, le joueur de 20 ans sort de deux saisons pleines en Pro League belge. Arrivant au mercato estival, il retrouvera des compatriotes comme Xavi Simons ou Lutsharel Geertruida.

Erster Sommer-Transfer der Roten Bullen ✍️ RB Leipzig verpflichtet Ezechiel #Banzuzi von @OHLeuven. Der 20-jährige Niederländer erhält einen Vertrag bis 2030 und wird unser Team ab Sommer 2025 im zentralen Mittelfeld verstärken 💪 Willkommen in Leipzig, Ezechiel! pic.twitter.com/T8y2WBuQKL — RB Leipzig (@RBLeipzig) April 8, 2025

On s’occupe comme on peut quand on est éliminé de la Ligue des champions.

