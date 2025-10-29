S’abonner au mag
  • DFB Pokal
  • 2e tour
  • Energie Cottbus-RB Leipzig (1-4)

Le RB Leipzig rend hommage à un supporter décédé avant le coup d’envoi du match

KM
Le RB Leipzig rend hommage à un supporter décédé avant le coup d’envoi du match

Triste nouvelle à Leipzig.

Ce mardi soir, le RB Leipzig se déplaçait sur la pelouse du club d’Energie Cottbus, premier de la troisième division allemande, pour le compte du 2e tour de la Coupe d’Allemagne.

Si les joueurs d’Ole Werner n’ont pas eu de problème à éliminer leur adversaire (1-4), le club a, pendant la pause, publié sur ses réseaux sociaux une triste information : « Malheureusement, une urgence médicale s’est produite à l’entrée du stade sans aucune intervention extérieure. Nous venons de recevoir la triste nouvelle que le supporter du RB Leipzig en question est décédé à l’hôpital… »

En effet, à l’entrée du stade, un supporter de Leipzig est subitement décédé après avoir perdu connaissance, et ce, malgré l’intervention des médecins qui l’ont conduit à l’hôpital.

Un bel hommage collectif

En apprenant cette terrible nouvelle, les fans des deux équipes ont convenu de stopper leurs chants, en signe de respect pour la victime et ses proches. Au retour des vestiaires, les joueurs de Leipzig et de Cottbus lui ont également rendu hommage avec une minute de silence, avant de reprendre le second acte de la partie, dans une drôle d’ambiance…

Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez : France - Allemagne (2-2)
Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!