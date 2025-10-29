Le RB Leipzig rend hommage à un supporter décédé avant le coup d’envoi du match

Triste nouvelle à Leipzig.

Ce mardi soir, le RB Leipzig se déplaçait sur la pelouse du club d’Energie Cottbus, premier de la troisième division allemande, pour le compte du 2e tour de la Coupe d’Allemagne.

Si les joueurs d’Ole Werner n’ont pas eu de problème à éliminer leur adversaire (1-4), le club a, pendant la pause, publié sur ses réseaux sociaux une triste information : « Malheureusement, une urgence médicale s’est produite à l’entrée du stade sans aucune intervention extérieure. Nous venons de recevoir la triste nouvelle que le supporter du RB Leipzig en question est décédé à l’hôpital… »

Beim Zutritt zum Stadion kam es tragischerweise ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall. Wir haben soeben die traurige Information erhalten, dass der betroffene RB-Leipzig-Fan im Klinikum verstorben ist. Aus diesem Grund und aus Respekt vor den Angehörigen… — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 28, 2025

En effet, à l’entrée du stade, un supporter de Leipzig est subitement décédé après avoir perdu connaissance, et ce, malgré l’intervention des médecins qui l’ont conduit à l’hôpital.

Un bel hommage collectif

En apprenant cette terrible nouvelle, les fans des deux équipes ont convenu de stopper leurs chants, en signe de respect pour la victime et ses proches. Au retour des vestiaires, les joueurs de Leipzig et de Cottbus lui ont également rendu hommage avec une minute de silence, avant de reprendre le second acte de la partie, dans une drôle d’ambiance…

