Jürgen Klopp n’a aucune envie de retrouver un banc

Zéro nostalgie.

Jürgen Klopp a rangé le survêtement et ne semble pas pressé de le ressortir. Héros de Dortmund et légende de Liverpool, l’Allemand a refermé le chapitre du banc sans regret. « Rien ne me manque », confie-t-il à The Athletic, comme pour clore définitivement le débat. Ces mots viennent doucher l’intérêt d’Al-Ittihad, qui rêvait de le convaincre de succéder à Laurent Blanc. À 58 ans, Klopp semble s’épanouir dans sa nouvelle vie.

Une reconversion toujours assumée

Depuis janvier, il est directeur mondial du football chez Red Bull. De New York à Leipzig, en passant par le Paris FC, il supervise philosophie de jeu, développement des entraîneurs et stratégie de transferts pour la filiale autrichienne. Une reconversion qui n’a pas manqué de faire parler en Allemagne.

« Je savais que certaines décisions allaient provoquer des critiques, admet-il au sujet des protestations des supporters à son encontre et surtout contre le modèle Red Bull. Peu importe, c’est leur choix. À Liverpool, les gens sont ravis que je fasse ce que je fais, car je n’entraîne pas une autre équipe. »

Installé au centre d’entraînement des New York Red Bulls lors de l’interview, casquette du club vissée sur la tête et Red Bull Zero à la main, Klopp semble pleinement à sa place.

