Attention, Jürgen Klopp prépare son retour

Le mage de Stuttgart est bientôt de retour.

Libre depuis son départ de Liverpool en juin, Jürgen Klopp semble avoir déjà rechargé les batteries. Selon les informations de Sky Germany, l’Allemand s’apprête en effet à devenir au 1er janvier 2025 le nouveau patron du foot du groupe RedBull, soit Global Head of Soccer.

