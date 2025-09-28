Un entraîneur français limogé après une seule défaite

Le football, ça ne pardonne pas.

Même, et surtout, en Arabie saoudite : alors qu’il avait mené Al-Ittihad au titre de champion lors de la saison écoulée et qu’il avait remporté l’intégralité de ses matchs avec son équipe depuis le début de l’exercice actuel de Saudi Pro League (sans compter la Supercoupe et la Ligue des Champions), Laurent Blanc vient de se faire éjecter après une première défaite en championnat contre Al-Nassr (quatrième journée). Difficile à digérer pour l’entraîneur de 59 ans, arrivé en Arabie saoudite en 2024.

« Le conseil d’administration du club exprime ses sincères remerciements pour les efforts fournis durant la période écoulée, et lui souhaite beaucoup de succès dans le futur », a sobrement indiqué le club de Karim Benzema, dans un communiqué de presse. En remplacement provisoire du technicien français, c’est le duo composé de Hassan Khalifa (adjoint de l’ancien coach du Paris Saint-Germain) et d’Ivan Carrasco qui a été choisi.

Tout ça à cause de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo…

Le bijou de Sadio Mané, le recadrage de Karim Benzema