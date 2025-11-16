S’abonner au mag
N'Golo Kanté ouvre la porte à un retour en Ligue 1

Il est petit, il est gentil, il va signer à Paris.

En fin de contrat en juin prochain, N’Golo Kanté n’a toujours pas annoncé s’il allait prolonger à Al-Ittihad en Arabie saoudite ou s’il change de crémerie. Interrogé par Téléfoot, le champion du monde 2018 a légèrement esquivé la question sur son avenir même s’il n’a pas fermé la porte à un retour en France où son nom avait été évoqué avec insistance du côté du Paris FC : « Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. Signer en Ligue 1? On ne sait jamais! Au Paris FC? On ne sait jamais ! »

Un départ de Ligue 1 en 2015

Ce serait un retour aux sources pour N’Golo Kanté qui a quitté la Ligue 1 en 2015 après avoir disputé une saison dans l’élite avec le Stade Malherbe Caen. Natif de Paris, celui qui a remporté la Ligue des champions en 2015 avec Chelsea pourrait donc revenir sans ville natale l’été prochain.

Une chose est sûre, il ne reviendra pas à Caen.

