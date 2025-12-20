Leverkusen pique sa place sur le podium à Leipzig

Qui rate son match perd sa place.

Dans un choc d’ambitieux, le Bayer Leverkusen a d’abord vu Leipzig ouvrir le score, avant de renverser la rencontre (1-3). Et avec la manière, s’il vous plaît. Mais avant la révolte des visiteurs, c’est Xaver Schlager qui avait assuré le spectacle : conduite de balle dans la surface, ouverture d’un angle de frappe et tir placé du gauche (1-0, 36e).

Terrier est de retour

Surpris, Leverkusen ne panique pas. Et renverse le scénario en quelques minutes. Déjà auteur d’un superbe but le week-end dernier, Martin Terrier égalise d’abord d’une superbe tête qui lobe Peter Gulacsi (1-1, 40e). De quoi inspirer son compère d’attaque Patrik Schick, qui s’illustre dans la foulée avec un superbe crochet pour envoyer valdinguer Kosta Nedeljkovic suivi d’une finition en force sous la barre (1-2, 44e). Malgré une rencontre achevée avec plus de 30 frappes au total, les filets ne tremblent pas en seconde période… jusqu’au break de Montrell Culbreath dans les derniers instants (1-3, 90e+8). Ce sont donc les visiteurs qui repartent avec le sourire. Conséquence au classement : Leverkusen revient à hauteur de son adversaire du soir, lui chipant même sa troisième place grâce à une meilleure différence de buts.

Quand on vous dit que chaque but peut compter…

RB Leipzig 1-3 Leverkusen

Buts : Schlager (36e) pour le RB // Terrier (40e), Schick (44e) et Culbreath (90e+8) pour le Bayer

FC Cologne 0-1 Union Berlin

But : Schafer (90e+1)

Augsbourg 0-0 Werder Brême

Hambourg 1-1 Eintracht Francfort

Buts : Sambi Lokonga (19e) pour le HSV // Larsson (26e) pour l’Eintracht

Vfb Stuttgart 0-0 Hoffenheim

Wolfsburg 3-4 Fribourg

Buts : Pejčinović (13e, 49e et 69e) pour le Vfl // Treu (5e), Grifo (56e SP), Seelt (71e CSC) et Scherhant (78e)

Dortmund dit déjà Auf Wiedersehen à la Coupe, un record de Bellingham battu