Grealish ne jouera-t-il plus jamais pour Everton ?

Poursuivi par la malchance ? Comme l’a annoncé ce vendredi l’entraîneur d’Everton, David Moyes, lors de la conférence de presse avant le match contre Brighton, il s’attend à devoir se passer de son ailier Jack Grealish en raison d’une blessure au pied pour le reste de la saison.

Interrogé sur l’état de santé de son joueur, le coach a déclaré : « Nous pensons qu’il aura probablement besoin d’une opération, mais ce n’est pas encore confirmé à 100 %. Cela signifie probablement qu’il sera indisponible pour le reste de la saison. »

BREAKING: David Moyes has revealed Jack Grealish could be out for the rest of the season and may require surgery on his foot 🚨 pic.twitter.com/M87MBF1UXR — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 30, 2026

Avenir incertain à Everton

Selon Moyes, cette situation est « vraiment décevante » pour toutes les parties. Depuis son prêt l’été dernier en provenance de Manchester City, Grealish avait retrouvé son meilleur niveau et, cette saison en Premier League, il a déjà délivré 6 passes décisives et inscrit 2 buts.

Il est alors possible que l’ailier anglais ait déjà disputé son dernier match sous le maillot des Toffees, car selon le Guardian, l’option d’achat pour le club est fixée à environ 58 millions d’euros. Interrogé sur l’impact de cette blessure sur un éventuel transfert définitif, Moyes a répondu qu’il était « beaucoup trop tôt » pour se prononcer.

Fin de saison… et adieu ?

Aston Villa se fait surprendre par Everton