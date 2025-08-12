Grealish débarque à Everton et rend hommage à Rooney et Gascoigne

Du bleu au bleu.

Everton a officialisé l’arrivée en prêt de Jack Grealish, ce mardi après-midi. Un transfert attendu sur les bords de la Mersey, quatre ans après celui à plus de 115 millions d’euros réalisé par Manchester City pour attirer le joueur qui évoluait alors à Aston Villa. Entre-temps, l’international anglais s’est légèrement perdu en route, plus souvent moqué pour ses dérapages avec l’alcool pour que ses performances sur le terrain.

Un hommage à Rooney et Gascoigne

Sous contrat avec les Citizens jusqu’en 2027, Grealish sort d’une saison très quelconque avec la bande à Pep Guardiola (3 buts et 5 passes décisives en 32 apparitions) et n’avait pas été convoqué pour la Coupe du monde des clubs en juin. Ce qui n’a pas empêché Everton de glisser une option d’achat estimée à 58 millions d’euros, selon The Athletic.

« Dès que j’ai parlé au manager, j’ai su qu’il n’y avait qu’un seul endroit où je voulais aller », a posé le milieu offensif sur la chaîne officiel de son nouveau club. Il a également expliqué que son choix de numéro, le 18, était un hommage à ses deux idoles, Wayne Rooney et Paul Gascoigne, qui l’avaient porté à Everton. Il tentera surtout de se relancer sur le terrain au sein de l’équipe dirigée par David Moyes, qui avait bouclé la dernière saison de Premier League à la 13e place.

Le Hill Dickinson Stadium est prêt à accueillir sa nouvelle coqueluche… ou pas.