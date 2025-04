Manchester City fait craquer Everton en fin de match

Everton 0-2 Manchester City

Buts : O’Reilly (84e) et Kovačić (90e+2) pour les Citizens

Que ce fut dur.

Manchester City a eu chaud aux fesses ce samedi à Everton. Face aux Toffees, les hommes de Pep Guardiola ont dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour trouver la faille. Nico O’Reilly a d’abord intercepté le centre au premier poteau de Matheus Nunes pour enfin faire trembler les filets (0-1, 84e), avant que Mateo Kovačić, entré en jeu, ne fasse le break dans le temps additionnel d’un tacle peu académique (90e+2). Les deux hommes avaient déjà inscrit un but la semaine dernière lors de la victoire spectaculaire face à Crystal Palace.

En panne d’inspiration

Les champions d’Angleterre ont pourtant tremblé durant près d’une heure à Goodison Park. La première période, pauvre en occasions, a vu Everton trouver le poteau via James Tarkowski sur un corner. Peu inspirés, les Sky Blues ont ensuite compté sur plusieurs arrêts de Stefan Ortega lors du second acte pour rester dans le match, avant d’enfin prendre l’ascendant sur leur adversaire dans la dernière demi-heure pour finalement l’emporter en fin de match.

Grâce à ce succès, Manchester City passe provisoirement à la quatrième place du classement (58 pts) en attendant le match de Nottingham Forest (57 pts) à Tottenham lundi. Chelsea, sixième (54 pts), devra à tout prix l’emporter sur la pelouse de Fulham dimanche pour rester à hauteur des cinq premières places directement qualificatives pour la Ligue des champions.

Brentford 4-2 Brighton

Buts : Mbeumbo (9e et 48e), Wissa (58e) et Nørgaard (90e+5) pour les Bees // Welbeck (45e+3) et Mitoma (81e) pour les Seagulls Carton rouge : Pedro (61e) pour Brighton

West Ham 1-1 Southampton

Buts : Bowen (47e) pour les Hammers // Ugochukwu (90e+3) pour les Saints

Crystal Palace 0-0 Bournemouth

Carton rouge : Richards (45e+1) pour les Eagles

