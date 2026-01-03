Ligue 2 : 10e but en 13 matchs pour Tawfik Bentayeb

Troyes 1-0 Red Star

But : Bentayeb (43e)

Grosse sensation, pour le moment.

Âgé de 23 ans, Tawfik Bentayeb a inscrit ce samedi son dixième but de la saison (en treize rencontres, toutes compétitions confondues) à l’occasion de la dix-huitième journée de Ligue 2. Une réalisation très importante puisqu’elle a permis à Troyes de battre le Red Star à domicile, aucun autre tremblement de filet n’ayant été entendu.

Boura et Adeline, pour le servir

Malgré deux occasions ratées, le Marocain a ouvert le score avant la mi-temps : profitant d’une récupération de balle d’Ismaël Boura (très bon, lui aussi) et d’un service signé Martin Adeline, l’attaquant a inscrit le seul pion du match à un moment fatidique. L’ESTAC prend ainsi de l’avance en tête du classement sur son dauphin et adversaire du jour, qui compte désormais six points de retard.

C’est vachement mieux quand il est sur le terrain.