Un car de supporters de Troyes attaqué par des pierres et des boules de pétanque

EL
Vous avez dit « mauvais perdants » ?

Après être venus à Saint-Ouen en remportant les trois points sur la pelouse du Red Star (1-3), les supporters de l’ESTAC pensaient sans doute retrouver Troyes sans encombre, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais dès le départ du stade Bauer, un des bus des groupes ultras a été visé par de violents jets de projectiles.

Six passagers blessés

Selon le compte Facebook Le Petit Aubois, des pierres, des bouteilles de bière et même des boules de pétanque ont été lancées, brisant plusieurs vitres du véhicule. D’après les informations de France 3 Grand Est, six passagers ont été légèrement blessés lors de cet incident.

Dans un communiqué, le club troyen a annoncé être en collaboration étroite avec le Red Star pour clarifier la situation. L’ESTAC « condamne avec la plus grande fermeté les attaques » et « tient à exprimer tout son soutien aux personnes concernées et à leurs proches ». De son côté, le club audonien a fait part du même message.

Au moins, Troyes est passé devant son adversaire du soir au classement, et toc !

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

EL

