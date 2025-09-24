Un car de supporters de Troyes attaqué par des pierres et des boules de pétanque

Vous avez dit « mauvais perdants » ?

Après être venus à Saint-Ouen en remportant les trois points sur la pelouse du Red Star (1-3), les supporters de l’ESTAC pensaient sans doute retrouver Troyes sans encombre, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais dès le départ du stade Bauer, un des bus des groupes ultras a été visé par de violents jets de projectiles.

Six passagers blessés

Selon le compte Facebook Le Petit Aubois, des pierres, des bouteilles de bière et même des boules de pétanque ont été lancées, brisant plusieurs vitres du véhicule. D’après les informations de France 3 Grand Est, six passagers ont été légèrement blessés lors de cet incident.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐮 𝐂𝐥𝐮𝐛 L’ESTAC condamne avec la plus grande fermeté les attaques dont ont été victimes certains de nos supporters à l’issue du déplacement de notre équipe hier soir face au Red Star. Le Club tient à exprimer tout son soutien aux personnes… pic.twitter.com/E7YZP7Kj1W — ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 24, 2025

Dans un communiqué, le club troyen a annoncé être en collaboration étroite avec le Red Star pour clarifier la situation. L’ESTAC « condamne avec la plus grande fermeté les attaques » et « tient à exprimer tout son soutien aux personnes concernées et à leurs proches ». De son côté, le club audonien a fait part du même message.

Au moins, Troyes est passé devant son adversaire du soir au classement, et toc !

