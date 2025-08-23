Ligue 2 : Troyes bat Montpellier, le Red Star étrille Guingamp

La troisième journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi après-midi, avec un résultat surprenant.

En effet, si Troyes s’est logiquement imposé au stade de l’Aube contre Montpellier (1-0), le Red Star a créé la petite sensation en étrillant Guingamp (0-4). Pour leur victoire, les Troyens ont pu compter sur l’expulsion de Théo Sainte-Luce tôt dans le match (19e), suivie du but de Martin Adeline, d’une jolie reprise de volée (31e). Le deuxième but d’Adeline cette saison, qui permet à l’ESTAC de grimper à la deuxième place. Un haut de classement qu’occupe donc également le Red Star, large vainqueur de Guingampais méconnaissables.

Saïf-Eddine Khaoui a été le grand artisan du succès audonien, puisque l’international tunisien a été l’auteur de deux passes décisives pour Jovany Ikanga (23e, avant d’inscrire le doublé à la 72e) et Ryad Hachem (48e) et d’un but, sur penalty (56e). Première victoire pour le Red Star, qui occupe provisoirement la cinquième place. De leur côté, Montpellier et Guingamp stagnent à la dixième et à l’avant-dernière place.

Les résultats :

Troyes 1-0 Montpellier

But : Adeline (31e) pour l’ESTAC

Expulsion : Sainte-Luce (19e) pour le MHSC

Guingamp 0-4 Red Star

Buts : Ikanga (23e et 72e), Hachem (48e) et Khaoui (56e, SP) pour les Audoniens

