Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Manchester City, pour le choc de cette sixième journée de Ligue des champions. Malgré un bon classement pour les deux équipes (provisoirement 6e et 12e), cette rencontre pourrait déjà être décisive pour la Casa Blanca. Tout autre résultat qu’une victoire augmenterait les chances de départ de Xabi Alonso, fragilisé suite aux performances moyennes des Merengues, notamment le week-end dernier et la déroute face au Celta de Vigo.

Une défense amoindrie

Pour ce match, le coach espagnol pourra bien compter sur sa star offensive Kylian Mbappé. Absent de l’entrainement ce mardi pour une douleur au genou, l’attaquant français aux 25 buts en club cette saison était annoncé incertain. Il est finalement présent dans le groupe, et postule à une place de titulaire à la pointe de l’attaque.

À l’inverse, Eduardo Camavinga va rester à la maison, lui qui n’était pas présent non plus à l’entrainement. Il rejoint la longue liste des blessés à Madrid, en majorité des défenseurs : Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Éder Militão sont tous sur le flanc.

Bob le bricoleur sera aux manettes.

