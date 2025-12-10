S’abonner au mag
  • C1
  • J6
  • Real Madrid-Manchester City

Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City

CDB
Fin de suspense concernant la présence de Mbappé contre Manchester City

Plus que 35 absents.

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Manchester City, pour le choc de cette sixième journée de Ligue des champions. Malgré un bon classement pour les deux équipes (provisoirement 6e et 12e), cette rencontre pourrait déjà être décisive pour la Casa Blanca. Tout autre résultat qu’une victoire augmenterait les chances de départ de Xabi Alonso, fragilisé suite aux performances moyennes des Merengues, notamment le week-end dernier et la déroute face au Celta de Vigo.

Une défense amoindrie

Pour ce match, le coach espagnol pourra bien compter sur sa star offensive Kylian Mbappé. Absent de l’entrainement ce mardi pour une douleur au genou, l’attaquant français aux 25 buts en club cette saison était annoncé incertain. Il est finalement présent dans le groupe, et postule à une place de titulaire à la pointe de l’attaque.

À l’inverse, Eduardo Camavinga va rester à la maison, lui qui n’était pas présent non plus à l’entrainement. Il rejoint la longue liste des blessés à Madrid, en majorité des défenseurs : Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Éder Militão sont tous sur le flanc.

Bob le bricoleur sera aux manettes.

Pep Guardiola explique à Xabi Alonso comment uriner

CDB

À lire aussi
00
En direct : Real Madrid-Manchester City (0-0)
  • C1
  • J6
  • Real Madrid-Manchester City
En direct : Real Madrid-Manchester City (0-0)

En direct : Real Madrid-Manchester City (0-0)

En direct : Real Madrid-Manchester City (0-0)
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
110
20
10
Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)
Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!