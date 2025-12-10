S’abonner au mag
  • C1
  • J6
  • Real Madrid-Manchester City

Pep Guardiola explique à Xabi Alonso comment uriner

MH
Pep Guardiola explique à Xabi Alonso comment uriner

Du tiki-taka au pipi-caca.

Dans une conf’ d’avant-match où il avait visiblement décidé de laisser parler son chakra le plus improbable, Pep Guardiola s’est laissé aller. À propos de Xabi Alonso et de la pression qui l’attend au Real Madrid, il a lâché en se marrant : « Xabi Alonso devrait uriner tout seul. Et comme il n’urine pas de l’eau de Cologne, tout ira bien pour lui. Vous aimez ce gros titre ?  Vous l’avez. »

Oui, Pep a parlé pipi. Oui, sérieusement. Une manière assez subtile (ou pas) de dire qu’Alonso doit rester naturel, même quand les murs tremblent du côté de Chamartín.

Et justement, des murs qui tremblent, le Real connaît. Entre une infirmerie transformée en open-space permanent, une défense qui change d’identité toutes les trois semaines, et un jeu qui dépend trop souvent d’un éclair du Kyk’s, les Madrilènes naviguent en eaux agitées. Guardiola le sait : « Le Real, c’est un endroit difficile… ils ont beaucoup d’absents… mais bien sûr qu’il en est capable. Ce qu’exige cette position, il l’a. »

Vivre dans l’urine, c’est affligeant. 

En direct : Real Madrid-Manchester City (0-0)

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
110
20
10
Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)
Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Revivez Monaco - Galatasaray (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!