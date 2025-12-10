Pep Guardiola explique à Xabi Alonso comment uriner

Du tiki-taka au pipi-caca.

Dans une conf’ d’avant-match où il avait visiblement décidé de laisser parler son chakra le plus improbable, Pep Guardiola s’est laissé aller. À propos de Xabi Alonso et de la pression qui l’attend au Real Madrid, il a lâché en se marrant : « Xabi Alonso devrait uriner tout seul. Et comme il n’urine pas de l’eau de Cologne, tout ira bien pour lui. Vous aimez ce gros titre ? Vous l’avez. »

Oui, Pep a parlé pipi. Oui, sérieusement. Une manière assez subtile (ou pas) de dire qu’Alonso doit rester naturel, même quand les murs tremblent du côté de Chamartín.

😅💬 Pep Guardiola défend Xabi Alonso avec une drôle d’expression : “Il devrait uriner tout seul” !#beINSPORTS #RMAMCI pic.twitter.com/lsYbfjC3Sx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 10, 2025

Et justement, des murs qui tremblent, le Real connaît. Entre une infirmerie transformée en open-space permanent, une défense qui change d’identité toutes les trois semaines, et un jeu qui dépend trop souvent d’un éclair du Kyk’s, les Madrilènes naviguent en eaux agitées. Guardiola le sait : « Le Real, c’est un endroit difficile… ils ont beaucoup d’absents… mais bien sûr qu’il en est capable. Ce qu’exige cette position, il l’a. »

Vivre dans l’urine, c’est affligeant.

