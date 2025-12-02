L'énorme poisse de Ferland Mendy

Les ischios, tu connais.

Revenu sur les terrains mercredi dernier contre l’Olympiakos en Ligue des champions après sept mois d’absence, Ferland Mendy doit déjà retrouver l’infirmerie. La faute à une sale lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite, comme l’a annoncé le Real Madrid dans un communiqué.

Une année noire pour Mendy

À en croire la radio espagnole COPE, Ferland Mendy pourrait être absent environ trois semaines et ne devrait donc pas rechausser les crampons avant 2026.

La fin d’une année noire pour le défenseur français : presque continuellement blessé depuis le mois de mars, Mendy n’a joué que 15 petits matchs en 2025. C’est d’autant plus regrettable que Xabi Alonso s’était félicité d’un retour réussi il y a quelques jours : « Qu’il revienne et qu’il se sente comme ça, c’est une très, très bonne nouvelle. »

Ça laissera au moins tout le temps de réfléchir aux cadeaux de Noël.

