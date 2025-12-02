S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

L'énorme poisse de Ferland Mendy

CMF
L'énorme poisse de Ferland Mendy

Les ischios, tu connais.

Revenu sur les terrains mercredi dernier contre l’Olympiakos en Ligue des champions après sept mois d’absence, Ferland Mendy doit déjà retrouver l’infirmerie. La faute à une sale lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe droite, comme l’a annoncé le Real Madrid dans un communiqué.

Une année noire pour Mendy

À en croire la radio espagnole COPE, Ferland Mendy pourrait être absent environ trois semaines et ne devrait donc pas rechausser les crampons avant 2026.

La fin d’une année noire pour le défenseur français : presque continuellement blessé depuis le mois de mars, Mendy n’a joué que 15 petits matchs en 2025. C’est d’autant plus regrettable que Xabi Alonso s’était félicité d’un retour réussi il y a quelques jours : « Qu’il revienne et qu’il se sente comme ça, c’est une très, très bonne nouvelle. »

Ça laissera au moins tout le temps de réfléchir aux cadeaux de Noël.

Xabi Alonso câline Kylian Mbappé

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
93
54

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!