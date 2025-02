Lorient prend le large, Caen encore humilié à Troyes

Red Star 1-2 Lorient

Buts : Badji (66e) pour les Audoniens // Kroupi (24e) et Avom (57e) pour les Merlus

Les Merlus en pole vers l’élite ?

En déplacement en Seine-Saint-Denis, le leader de Ligue 2 a accru son avance en tête (cinq points de plus que le FC Metz, en attendant le match du Paris FC à Guingamp) contre le Red Star, qui s’est rebiffé trop tardivement (1-2). Les hommes d’Olivier Pantaloni ont semblé en maîtrise dès l’entame, avec une possession écrasante. Si les occasions ont tardé à apparaître, il aura suffi d’une inspiration du très scruté Élie Kroupi Junior pour mettre le FCL sur orbite (0-1, 24e). Arthur Avom a doublé la mise au retour des vestiaires (0-2, 57e), mais les Morbihannais (seulement trois victoires à l’extérieur, avant la rencontre) ont joué à se faire peur avec la réduction de l’écart signée Aliou Badji (1-2, 66e). Pour autant, ils n’ont pas non plus excessivement subi en fin de match et s’imposent finalement d’une courte tête.

Après une période de mieux, le Red Star est en revanche de nouveau barragiste…

Troyes 3-0 Caen

Buts : M’Changama (48e), R. Said (51e) et M. Diop (70e) pour l’ESTAC

Il y a le feu à la maison Malherbe !

Huitième revers consécutif toutes compétitions confondues pour Caen, matraqué par les transitions troyennes au stade de l’Aube (3-0). Que dire du SMC ? Si ce n’est que les ouailles de Bruno Balthazar semblent piquer du nez tout droit vers le National, malgré une attaque Alexandre Mendy-Mickaël Le Bihan. Si les Normands ont entretenu l’espoir jusqu’à la pause, tout s’est écroulé en début de second acte. La faute à Youssouf M’Changama (1-0, 48e), puis à Rafiki Saïd (2-0, 51e). Enfin, que penser de cette contre-attaque supersonique rondement menée par l’ESTAC et conclue par Mouhamed Diop (3-0, 70e) alors que les Caennais ont été incapables de marquer même de près ? Avec huit points de retard sur Rodez, premier non-relégable, le maintien semble déjà un mirage.

