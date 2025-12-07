En direct : Lorient - OL (0-0)

BONSOIR LORIEEEENT ! Comment ça va ? Vous avez passé un bon week end ? La tisane est bien infusée pour siroter cet ultime rencontre de la quinzième journée de Ligue 1 à la température idoine ? Le canapé est assez moelleux ? Et bien c'est parfait, on va pouvoir regarder le FCL se castagner avec l'OL tous ensemble. Elle est pas belle, la vie ?