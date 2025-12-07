- Ligue 1
- J15
- Lorient-OL
En direct : Lorient - OL (0-0)
Par Baptiste Brenot
BONSOIR LORIEEEENT ! Comment ça va ? Vous avez passé un bon week end ? La tisane est bien infusée pour siroter cet ultime rencontre de la quinzième journée de Ligue 1 à la température idoine ? Le canapé est assez moelleux ? Et bien c'est parfait, on va pouvoir regarder le FCL se castagner avec l'OL tous ensemble. Elle est pas belle, la vie ?
YM Yvon Mvogo AM Abdoul Meité MT Montassar Talbi DZ Darline Zidane Yongwa Ngameni TL Théo Le Bris AA Arthur Avom Ebong LA Laurent Abergel KG Kan Guy Arsène Kouassi JM Jean-Victor Makengo PP Pablo Pagis SS Sambou Soumano
