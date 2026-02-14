4 dirigeants français appellent au changement

Ils craignent le grand déclassement. Dans une tribune parue dans les colonnes du Monde, quatre dirigeants et noms bien connus de l’Hexagone appellent à « une réforme en profondeur de la gouvernance du football professionnel français ». Leurs noms ? Frank McCourt (propriétaire de l’Olympique de Marseille), Joseph Oughourlian (président de Lens), Guillaume Cerutti (président du conseil d’administration du Stade rennais) et Jean-Michel Roussier (patron du Havre). Pour eux, la Ligue du foot français actuel n’est plus « adapté à la gestion d’un secteur qui pèse plusieurs centaines de millions d’euros » et doit se calquer sur la Premier League (avec notamment une société commerciale recevant délégation de la FFF contrôlée par les clubs et un conseil de surveillance).

« L’unité de propriété existant entre le club français le plus puissant, le PSG, et l’un des principaux diffuseurs audiovisuels, BeIN Media Group, appelle une vigilance particulière de la part des pouvoirs publics et de l’Autorité de la concurrence. Il faut mettre notre secteur à l’abri de tout soupçon de conflit d’intérêts ou de distorsion concurrentielle », ajoutent les signataires, dans une petite pique à peine voilée envers le Paris Saint-Germain. Avant de conclure : « Nous demandons au gouvernement d’inscrire sans tarder ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, pour permettre son adoption définitive au printemps. » Pas sûr que ce soit une priorité pour tout le monde, ce qui pourrait donner des idées à certains.

Et si l’OM passait sous multipropriété ?