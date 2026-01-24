Guingamp s'offre le leader, le Red Star s'en sort avec un point

Cartes rebattues ? Alors qu’il accueillait l’ESTAC, leader de Ligue 2, l’En Avant Guingamp s’est offert une troisième victoire de rang, à la maison, grâce au supersub Amadou Samoura, buteur sur son premier ballon (1-0). L’EAG, qui a terminé la rencontre à dix à cause de Freddy Mbemba (90e+7), se raccroche au moins provisoirement au top cinq (Le Mans, Reims).

Cela aurait pu faire les affaires du Red Star, deuxième du championnat, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour le club de Saint-Ouen, accroché à Bauer par l’US Boulogne (2-2) à l’issue d’une rencontre spectaculaire : tout heureux de voir Kévin Cabral se faire expulser dans le temps additionnel de la première période pour une seconde biscotte récoltée (45e+7), les Boulonnais, menés depuis la demi-heure de jeu à cause d’un penalty bêtement provoqué par Blondy Nna Noukeu, ont retourné le scénario en l’espace de quatre minutes au milieu du deuxième acte, avant que Pape Meïssa Ba ne sauve finalement les miches de l’étoile rouge (85e). Qui reste donc à cinq unités derrière Troyes.

Guingamp 1-0 Troyes

But : Samoura (68e) pour Guingamp

Expulsion : Mbemba (90e+7) pour Guingamp

Red Star 2-2 Boulogne

Buts : Durand (32e, SP) & P. Ba (85e) pour le Red Star // Boyer (69e) & Burlet (73e) pour Boulogne

Expulsion : Cabral (45e+7) pour le Red Star

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur