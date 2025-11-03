S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J13
  • Pau-Troyes (1-1)

Malgré un but de Messi, Pau concède le nul face à Troyes

Pau 1-1 Troyes

Buts : Messi (33e) pour Pau // Diop (62e) pour Troyes

Exclusion : Bentayeb (17e) pour Troyes

Qui a dit qu’il fallait aller jusqu’à Miami pour voir Messi inscrire un banger ?

Pau et Troyes se retrouvaient ce lundi soir pour un duel de haut classement de Ligue 2, et les deux formations ont dû se contenter d’un point, avec chacune ayant globalement sa mi-temps. La première a complètement tourné à l’avantage des Palois, qui ont assez rapidement vu leurs adversaires être réduits à dix après l’exclusion de Tawfik Bentayeb, arrivé bien en retard sur le gardien Noah Raveyre, contraint de céder sa place (17e). Puis Rayane Messi a débloqué la situation d’une frappe pure aux abords de la surface troyenne à la suite d’un corner (1-0, 33e). Une ouverture du score logique et méritée, mais qui ne permettra finalement pas à Pau d’empocher les trois points, puisque Mouhamed Diop a ramené son équipe à hauteur en seconde période au bout d’un superbe mouvement collectif (1-1, 62e). Malgré quelques tentatives intéressantes dans le temps additionnel, les Palois ont buté jusqu’au bout sur Hillel Konaté, et débutent donc la semaine à la quatrième place au classement, alors que Troyes conserve sa place de leader.

Et le Troyes-Saint-Étienne du week-end prochain va déjà valoir son petit pesant de cacahuètes.

