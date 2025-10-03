Le Mans freine Troyes, Pau grimpe encore, Laval continue de couler

C’est toujours chiant un 0-0.

Déjà parce que ça prive le public de ce pour quoi il se rend au stade, mais aussi parce qu’en général, c’est un résultat quitte ou double : soit il arrange tout le monde, soit il n’arrange personne. Devinez quelle option concerne cet Annecy-Laval ? Bingo, la deuxième. Voilà quatre matchs que les Tangos ne gagnent et ne marquent plus. En ajoutant le carton rouge reçu par Théo Pellenard dans le temps additionnel, la sentence est irrévocable : ils sont désormais relégables, tandis que les Savoyards restent dangereusement proches de la zone rouge.

En haut du classement, l’ESTAC avait l’occasion de prendre le large. Mais face au Mans, les Troyens manquent la passe de cinq, rattrapés en toute fin de match par Le Mans (2-2), qui remonte dans le haut du ventre mou.

Gros coup de Pau

Le problème, c’est que dans le même temps, le surprenant Pau FC continue d’être surprenant. Dans leur antre du Nouste Camp, les Béarnais ont réalisé une première mi-temps d’anthologie en atomisant Clermont (3-0) grâce à un doublé de Giovani Versini, laissé libre au dernier mercato par… son adversaire du soir. Karma ! Malgré un but encaissé dans le second acte, Pau réalise le premier quatre à la suite de son histoire en Ligue 2 (3-1) et le célèbre en revenant à hauteur du leader, avec 20 points dans la musette. Saint-Etienne, provisoirement troisième, sait donc quoi faire contre Montpellier.

Vainqueur des Verts lors de la dernière journée, Guingamp a manqué d’enchaîner face à Nancy. Dans un match particulièrement mouvementé, les deux équipes sont à égalité à l’heure de jeu. Dix minutes plus tard, Maxence Carlier enchaîne deux jaunes idiots et voit rouge. Malgré tout, ce sont les Nancéiens qui prennent l’avantage grâce à Fdaouch, avant de finalement se faire rattraper par Mafouta à cinq minutes du temps additionnel, pendant lequel l’ASNL a terminé à 9 (2-2).

Et sinon, Bastia est toujours lanterne rouge et n’arrive plus à marquer.

Amiens 0-1 Boulogne

Annecy 0-0 Laval

Bastia 0-0 Dunkerque

Guingamp 2-2 Nancy

Le Mans 2-2 Troyes

Pau 3-1 Clermont

