Le ministre des Sports camerounais verse une prime de 27 000 euros à ses joueurs

La santé et plein de sous dans le porte-monnaie.

Après la qualif en quarts de finale de la CAN, décrochée face à l’Afrique du Sud (2-1), les joueurs du Cameroun vont toucher une prime bien garnie : 18 180 000 francs CFA, soit un peu plus de 27 700 euros par tête. Le bonus a été débloqué par le président Paul Biya, via le ministère des Sports de Narcisse Mouelle Kombi, « en guise d’encouragement et de motivation supplémentaires ». Comme si l’épée de d’Eto’oclès au-dessus de tous les joueurs n’était pas suffisante.

🔴🇨🇲Mouelle Kombi (Ministre des Sports Camerounais) : « Félicitations aux Lions indomptables qui, à la faveur de leur victoire contre les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud, viennent d'accéder aux quarts de finale de la compétition. En guise d'́encouragement et de motivation… pic.twitter.com/R0iM33yvNs — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) January 5, 2026

Pas de soldes de fin de parcours

Dans un Cameroun encore marqué par l’échec des qualifications pour le Mondial 2026, cette CAN fait office de terrain de rédemption. Après avoir viré un coach, jarté des cadres, la FÉCAFOOT, aux pieds de Paul Biya et de son bras droit le Samuel Eto’o Fils, le football camerounais est sûrement dans un moment charnière de son histoire, coincé entre gloire et obscurité. « On veut gagner la CAN », a lâché Carlos Baleba, sans détour, avant le prochain obstacle : le Maroc, pays hôte et favori, vendredi soir.

De son côté, Paul a joué ses Biya.