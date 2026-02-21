S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Pauline Gamerre pour succéder à Pablo Longoria ?

AC
35 Réactions
Pauline Gamerre pour succéder à Pablo Longoria ?

La révolution continue à l’OM, et le remplaçant de Pablo Longoria sera bientôt connu. Alors que l’ex-président de l’OM a annoncé ne pas se voir continuer dans un rôle de représentation comme cela lui a été proposé, il pourrait également rapidement voir qui va prendre sa place à la tête du club de la Canebière. L’Équipe annonce déjà un nom ce samedi : Pauline Gamerre, l’actuelle directrice générale du Red Star (Ligue 2). 

Native de Marseille, Gamerre fait partie d’une liste de dirigeantes et dirigeants en position de rafler la mise. Ce n’est pas la première fois que la diplômée de Sciences Po Aix, qui a gravi tous les échelons au Red Star en commençant par le poste de directrice de communication en 2009, est proche d’un retour par la grande porte sur la Canebière. Toujours selon L’Équipe, en 2021, elle avait loupé d’un cheveu le poste de directrice générale adjointe qui avait finalement été confié à Nathalie Nénon-Zimmermann. Comme un symbole, elle a reçu ces derniers jours la médaille de la ville de Saint-Ouen.

Vu le match de l’OM à Brest ce vendredi, il serait temps que le calme revienne et vite.

Habib Beye : « J’ai une ambition qui est très élevée »

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
20
Revivez Brest-Marseille (2-0)
  • Ligue 1
  • J23
  • Brest-Marseille
Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
59
89
20
Revivez Brest-Marseille (2-0)
Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Revivez Brest-Marseille (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.