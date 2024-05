Habib Beye : « J'ai une ambition qui est très élevée »

La saison du melon a ouvert en avance, cette année.

Après avoir validé la montée du Red Star dans l’antichambre de l’élite, Habib Beye a annoncé cette semaine son départ du club de Saint-Ouen. « Quand je leur ai annoncé (à ses joueurs), j’ai vacillé. Humainement, ça a été incroyable. Il y a ça et la fierté de se dire qu’aujourd’hui, on a un club historique, qui n’a rien à faire en National, en Ligue 2 », pose-t-il dans les colonnes de L’Équipe.

Désormais, l’objectif de l’ancien défenseur est très clair : la Ligue 1. « J’ai une ambition qui est très élevée. Les gens disent que je n’ai pas d’expérience. Beaucoup des nouveaux entraîneurs n’en ont pas beaucoup non plus. Mais bizarrement, j’ai l’impression que cette question-là, on se la pose beaucoup avec moi. Et je sais pourquoi vous vous la posez. Parce que je suis consultant Canal+ et que les gens font toujours un rapport entre “OK, c’était un homme de télé, qui a pris une équipe de National et l’a fait monter. Mais il ferait mieux d’aller faire deux piges en L2 pour aller en L1.” Aujourd’hui, je l’assume, je suis prêt à aller en L1 et je l’ai démontré dans mon travail. »

Beye a forcément dans un coin de la tête l’OM, où son nom a été évoqué récemment: « Si des gens pensent que je me place à l’OM, allez-y, dites-le. Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l’OM se manifeste, j’irais. C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine. Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire. Moi, aujourd’hui, je ne vous dis pas que là, j’ai la volonté demain matin d’appeler Medhi (Benatia, conseiller sportif de l’OM), que je connais très bien, et lui dire : “Prends-moi s’il te plaît !” Ce n’est pas ça la vie. Si un jour il y a une rencontre, s’il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial ! »

À moins que Jean-Louis Gasset ne continue de repousser l’âge de la retraite.