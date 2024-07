Un club de Ligue 2 proche de signer un champion du monde 2018 ?

Un dossier qui pourrait s’étirer en longueur.

Tout juste promu en Ligue 2, le Red Star a besoin d’ajouter de l’expérience à un effectif qui, dans sa grande majorité, va découvrir ce niveau de compétition. Pour cela, les dirigeants audoniens auraient entamé des discussions avec Steven Nzonzi, selon les informations du Parisien. Libre depuis cet été et la fin de son contrat à Konyaspor, le champion du monde 2018 ne fermerait pas la porte à cette signature potentielle.

Même si l’intérêt est réciproque, le milieu de 35 ans et le club promu ne sont pas encore tombés d’accord. Après une pige d’une saison en 2020-2021 au Stade rennais, Nzonzi pourrait revenir en France, et se rapprocher des Hauts-de-Seine, d’où il est originaire. Son arrivée serait un gros coup pour le Red Star et la Ligue 2, lui qui a déjà joué dans cette division au début de sa carrière, avec Amiens (36 matchs).

Il suffit de monter sur ses épaules pour monter en Ligue 1.

