André-Pierre Gignac repousse sa retraite et veut continuer son aventure mexicaine

Il fait bon vivre au Mexique.

Dans quelques mois, André-Pierre Gignac fêtera sa première décennie passée au Mexique, sous les couleurs des Tigres de Monterrey. À 39 ans et en fin de contrat le 30 juin prochain, l’ancien marseillais ne compte pas dire au revoir aux supporters mexicains qui l’adulent tant. Bien au contraire.

Le Tigre en a encore sous les griffes

« Je me sens capable de jouer une année de plus et j’ai encore beaucoup de force. Je pense être encore dans le coup », a déclaré à Fox News le meilleur buteur de l’histoire des Tigres, 219 pions inscrits tout de même. Bien qu’un peu éloigné de ses standards cette saison sur le plan statistique, 7 buts en 21 matchs, l’ancien international français a toujours la dalle. « Il y a toujours un objectif personnel, et le plus important, c’est l’objectif collectif. J’ai beaucoup de trophées, j’ai hâte d’en gagner un autre. Ce n’est pas une question de palmarès. Ce que je veux, c’est que le club continue de gagner même après notre départ ».

¿GIGNAC INTERCAMBIARÍA CAMISETA CON RAMOS? 👀 El delantero francés le confiesa a @ruubenrod que le encanta que James Rodríguez y Sergio Ramos llegaran a México; sin embargo, no le daría su jersey en el Clásico Regio, 'tengo un ego' 🐅 🔥#LUP pic.twitter.com/Ft6lVXTolr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 25, 2025

Et puis le jour où APG raccrochera les crampons, ce ne sera pas pour (uniquement) se la couler douce sous le soleil mexicain. Rester dans son club en tant que dirigeant, Gignac y réfléchit : « Au début de ma carrière, je disais que je voulais devenir entraîneur, mais avec le temps, c’est très stimulant de faire partie d’un conseil d’administration qui continue de vouloir remporter des trophées, des championnats et se développer à l’international. […] Je suis déjà en formation et j’espère pouvoir bien me préparer ». Une véritable histoire d’amour franco-mexicaine.

Et puis on le sait, s’il reste, c’est surtout pour martyriser Sergio Ramos, arrivé chez le rival des Tigres cet hiver.

