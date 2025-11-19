Mexico rime-t-il vraiment avec « Cocorico » ?

Arrivé sans indemnité de transfert aux Tigres à la fin de son contrat à l’OM en juin 2015, André-Pierre Gignac est sans doute la plus belle prise de l’histoire du foot de club mexicain. Avec 12 trophées remportés depuis ses débuts, dont une CONCACAF Champions Cup qu’il a marquée de son empreinte (1er trophée continental de l’histoire du club), c’est peu dire qu’il a lancé une certaine francophilie dans la région de Monterrey… relativisée par le quotidien mexicain Récord, qui place trois Français dans le top 10 des pires recrues de l’histoire des Tigres. Tous arrivés après « APG ».

Des paris français foirés

À la 8e place, Florian Thauvin (2021-2023) est le moins mauvais de la liste : peu à peu privé de temps de jeu et poussé vers la sortie un an et demi après son arrivée, « Flotov » n’a pas marqué les Tigres (et réciproquement).

Timothée Kolodziejczak (2017-2018) « 6 matchs en 1 an et puis s’en va » se classe lui 4e. Enfin, Andy « Poulidor » Delort (2016-2017) est 2e, notamment à cause d’une intégration à la culture locale manquée.

Ouf, Gignac n’a pas encore fini de sauver l’honneur français au Mexique.

