À 58 ans, le roi Kazuyoshi Miura va lancer sa 41e saison chez les pros

Il va jouer avec son petit-fils à ce stade.

LeBron James est devenu le premier basketteur à jouer avec son fils en NBA. Peut-être que Kazuyoshi Miura veut pousser le délire encore plus loin. À 58 ans, la légende de la sélection japonaise a annoncé mardi son arrivée à Fukushima United, club de troisième division japonaise, en prêt jusqu’à la fin de saison.

Un road trip sur quatre décennies

« Ma passion pour le football n’a pas changé, quel que soit mon âge, a-t-il déclaré à l’aube de sa 41e saison en tant que professionnel. Je suis très reconnaissant qu’on m’offre cette opportunité. Je promets de donner tout ce que j’ai pour être utile à l’équipe. Écrivons l’histoire ensemble ! » On n’en a jamais douté « King Kazu », jamais…

Sa carrière a commencé au milieu des années 1980 au Brésil, à Santos, avant de passer par l’Italie, la Croatie et l’Australie, pour finir plus récemment au Portugal, à Oliveirense en D2, avant de revenir pour de bon, ou pas, au Japon. Fukushima United a terminé à la 10e place du championnat de troisième division la saison dernière, et pourquoi ne pas viser la montée ?

L’expérience à ce niveau reste précieuse, même si le football il a changé.

