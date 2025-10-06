S’abonner au mag
  • France
  • Justice

Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion

FL
Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion

Masanaga Kageyama, haut cadre du football japonais et ancien joueur pro, a été jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny pour importation et détention d’images pédopornographiques, selon les informations du Parisien. L’homme de 58 ans, directeur technique de l’Association japonaise de football, a été interpellé le 2 octobre dernier à sa descente d’un avion à Roissy, où il effectuait une escale lors de son voyage depuis le Japon vers le Chili, à l’occasion du Mondial U20. Il avait été surpris par des hôtesses en train de visionner sur sa tablette des images d’une « fillette d’environ 10 ans ».

Lors de l’audience, l’ancien défenseur a tenté de minimiser sa responsabilité, affirmant qu’il s’agissait de créations générées par l’intelligence artificielle, « par curiosité » et dans un cadre prétendument artistique. Le tribunal a rappelé que ces images, qu’elles soient issues de l’IA ou non, constituent des représentations pédopornographiques prohibées, et qu’il avait également recherché des contenus impliquant de véritables mineurs.

Le procureur a dénoncé un « choix délibéré » d’abaisser les critères d’âge dans ses requêtes. Condamné à 18 mois de prison avec sursis, il est également frappé de dix ans d’interdiction du territoire français, de dix ans d’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs et d’une inscription au Fijais (fichier des auteurs d’infractions sexuelles). Masanaga Kageyama a été remis en liberté avant son retour au Japon, où ces sanctions n’ont aucune portée légale.

On connaît la première nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026 !

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
57
52

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!