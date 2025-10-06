Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion

Masanaga Kageyama, haut cadre du football japonais et ancien joueur pro, a été jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny pour importation et détention d’images pédopornographiques, selon les informations du Parisien. L’homme de 58 ans, directeur technique de l’Association japonaise de football, a été interpellé le 2 octobre dernier à sa descente d’un avion à Roissy, où il effectuait une escale lors de son voyage depuis le Japon vers le Chili, à l’occasion du Mondial U20. Il avait été surpris par des hôtesses en train de visionner sur sa tablette des images d’une « fillette d’environ 10 ans ».

Lors de l’audience, l’ancien défenseur a tenté de minimiser sa responsabilité, affirmant qu’il s’agissait de créations générées par l’intelligence artificielle, « par curiosité » et dans un cadre prétendument artistique. Le tribunal a rappelé que ces images, qu’elles soient issues de l’IA ou non, constituent des représentations pédopornographiques prohibées, et qu’il avait également recherché des contenus impliquant de véritables mineurs.

Le procureur a dénoncé un « choix délibéré » d’abaisser les critères d’âge dans ses requêtes. Condamné à 18 mois de prison avec sursis, il est également frappé de dix ans d’interdiction du territoire français, de dix ans d’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs et d’une inscription au Fijais (fichier des auteurs d’infractions sexuelles). Masanaga Kageyama a été remis en liberté avant son retour au Japon, où ces sanctions n’ont aucune portée légale.

On connaît la première nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026 !