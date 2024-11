Le fameux King Kazu rempile pour une 40e saison au Japon

Rien ne peut l’arrêter.

Kazuyoshi Miura, alias King Kazu, continue de défier les lois du temps. Celui qui fêtera ses 58 ans en février prochain est déjà parti pour enchaîner sa 40e saison avec les crampons puisqu’il a décidé de poursuivre l’aventure avec l’Atletico Suzuka, club de quatrième division japonaise, selon l’agence de presse japonaise Kyodo.

« J’avais signé pour un an et demi [en 2024]. C’était juste la suite logique », a-t-il déclaré, comme si prolonger une carrière débutée en 1986 avec le Santos de Pelé était banal. Légende vivante au Japon, Miura est présenté comme le plus vieux joueur en activité. Avec 55 buts en 89 sélections dans les années 90 et des passages au Brésil, en Italie, en Croatie, en Australie et au Portugal, l’attaquant prouve que l’âge, c’est surtout dans la tête.

<iframe loading="lazy" title="How does this 55 Year old player actually look on pitch ?" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qSUhtjrI-b8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Prends ça, Vito Hilton.

