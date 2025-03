Vincent Koziello s’envole vers le Népal

Il est là, le transfert de l’année.

C’est au moins le plus inattendu. Ce mercredi, le Kathmandu Rayzrs FC a annoncé la signature de Vincent Koziello. « Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Votre expérience européenne et vos compétences ne manqueront pas d’élever l’équipe dans sa quête de grandeur ! », s’est félicité le club de première division népalaise dans un communiqué.

Désormais âgé de 29 ans, le milieu de terrain va découvrir un cinquième pays après la France (formé à l’OGC Nice, il a ensuite porté les couleurs du Paris FC), l’Allemagne (Cologne), le Portugal (CD Nacional) et la Belgique (Ostende). Sans club depuis l’été dernier et cette saison en deuxième division belge, il a tenté de se relancer lors du stage estival de l’UNFP avant de s’entraîner avec Grasse, dont il est originaire. L’expérience au Népal ne va toutefois durer qu’un mois et demi.

Et plus si affinités ?