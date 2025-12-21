S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Bourg-en-Bresse-OM (0-6)

L’OM termine l’année en beauté

AC
2 minutes

Au terme d’une rencontre maîtrisée, l’OM a mis le pied sur l’accélérateur en seconde période pour écraser Bourg-en-Bresse (6-0) et filer en 16es de finale de la Coupe de France.

L’OM termine l’année en beauté

Bourg-en-Bresse 0-6 OM

Buts : Balerdi (8e), Greenwood (59e), Højbjerg (64e), Paixão (66e), Nadir (77e), Mmadi (87e) pour l’OM

Une promenade de santé avant les fêtes pour l’OM.

Sur la pelouse du stade Marcel-Verchère de Bourg-en-Bresse (National 1), les Phocéens ont attendu la seconde période pour remplir le tableau d’affichage à la hauteur de leur domination écrasante. Dans le premier acte, c’est Leonardo Balerdi qui s’est élevé haut dans le ciel pour reprendre de la tête un corner parfaitement frappé par Angel Gomes (0-1, 8eet ainsi inscrire, aussi étonnant que cela puisse paraître, l’unique pion d’un premier acte où les locaux ont tenté crânement leur chance avec leurs armes pour bousculer un peu cet OM, en vain.

En seconde période, le rouleau compresseur OM s’est mis en marche et a empilé les pions à partir de l’heure de jeu : Mason Greenwood a fait le break d’un tir puissant du gauche (0-2, 59e), Pierre-Emile Højbjerg a envoyé un missile du droit gagnant à l’entrée de la surface (0-3, 64e), rapidement suivi par l’opportuniste Igor Paixão (0-4, 66e). En fin de match, le minot Bilal Nadir a inscrit un bijou (0-5, 77e) et le jeune Tadjidine Mmadi a corsé l’addition dans les dernières minutes (0-6, 87e). Logique plus que respectée pour l’OM qui poursuit sa route en Coupe de France et conclut parfaitement cette belle année 2025.

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

AC

06
