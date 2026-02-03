Le gardien de la Cremonese revient sur l'explosion de pétard dont il a été victime

Tout devait bien se passer ce dimanche-là pour Emil Audero, le gardien de Crémone. Alors qu’il affrontait son ancien club de l’Inter Milan, un pétard parti du parcage intériste est venu s’écraser sur sa jambe en tout début de seconde période.

Après quelques minutes de flottement et d’inquiétude, il a finalement décidé de poursuivre le match. 24 heures plus tard, le portier indonésien est revenu sur l’incident auprès de la Gazzetta dello sport.

🥺 This is the scary moment @Inter's match at @USCremonese is halted after home 'keeper Emil Audero is hit by a flare | 🎥 Full H/L 👉🏻 https://t.co/6bEAiJZ2pf pic.twitter.com/CQNYbqhkPa — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 2, 2026

Emil Audero a d’abord donné des nouvelles rassurantes, même s’il sent encore quelques séquelles : « Je me sens bien. Au moins dans la tête, car en repensant à ce qu’il s’est passé, je me rends compte que les conséquences auraient pu être encore plus graves […] À la fin du match, une fois l’adrénaline redescendue, j’ai eu un torticolis. Maintenant, c’est encore pire, j’ai mal à l’oreille et au dos. Je passerai des examens dans les prochains jours pour voir s’il y a un problème, mais bon, disons que ça aurait pu être pire. »

« J’ai ressenti comme un vide »

Le gardien de 29 ans est ensuite revenu sur l’explosion elle-même : « Un bruit assourdissant, comme si on m’avait frappé l’oreille avec un marteau, j’avais du mal à entendre quoi que ce soit. J’ai alors vu une coupure sur ma jambe droite, mon short déchiré, et j’ai senti une brûlure très vive. »

Même s’il a préféré continuer le match jusqu’au bout, Audero a très mal vécu la seconde période : « Je n’ai jamais vécu une chose pareille dans ma carrière. En deuxième mi-temps, j’ai ressenti comme un vide. Ma blessure au genou me faisait mal, mais le problème venait surtout de l’intérieur : je sentais un profond désarroi et peu d’envie de jouer […] Je me suis dit : “Pourquoi est-ce que je suis sur le terrain ? Pourquoi est-ce que je joue ?” Mes pensées allaient à mille à l’heure, c’était vraiment une sensation affreuse. »

Quelques heures plus tard, l’ancien de l’Inter a encore du mal à comprendre ce qui a bien pu passer par la tête de l’auteur du lancer : « Je voudrais lui demander : Pourquoi ? Quel est ton but ? Supporter ton équipe ou mettre le bordel ? Pourquoi as-tu décidé de faire du mal aux autres et à toi-même ? [Le supporter en question a perdu trois doigts dans l’explosion, NLDR] Explique-moi le sens de tout ça… »

On se pose la même question.

