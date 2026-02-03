S’abonner au mag

Raheem Sterling est toujours à la recherche d'un club

EA
Tout juste divorcé, Sterling se fait recaler. Et oui, l’Union Berlin a dit non à Raheem Sterling. Il y a cinq ans, personne n’aurait pris au sérieux cette phrase. Aujourd’hui, on la comprend.

L’ailier anglais de 31 ans n’a plus joué de match professionnel depuis la fin de la saison passée lors de son prêt à Arsenal. Dès son retour à Chelsea, qui l’avait acheté un peu plus de 56 millions d’euros, le natif de Kingston a été écarté du groupe professionnel.

Oxlade-Chamberlain, Alli, Sterling… génération rouillée

Le 28 janvier, le club et son joueur se sont séparés d’un commun accord. Naples, Fulham ou encore l’Union Berlin étaient alors cités comme favoris pour accueillir l’ancien international anglais. Proposé au club berlinois, Raheem n’aura finalement pas l’occasion d’aller faire la file au Berghain, comme l’a révélé le directeur sportif Horst Heldt à Sky Germany.

Au passage, Dele Alli et Alex Oxlade-Chamberlain sont également libres comme l’air. Alors qu’en 2024, le premier expliquait avoir pour objectif de jouer la Coupe du monde 2026, cela semble impensable aujourd’hui. Oxlade-Chamberlain n’a lui non plus plus joué une seule minute depuis la saison passée. Pour Sterling, les rumeurs l’enverraient plutôt vers la Turquie et le club de Samsunspor.

Le fameux libre Sterling.

Axel Disasi file dans un autre club de Premier League

